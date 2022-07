Peschiera Borromeo, ad un anno dalla denuncia di 7giorni è stato abbattuto l’albero, ormai morto per l’incuria e il menefreghismo; si poteva salvare? (Di sabato 16 luglio 2022) In un articolo del 30 luglio 2021, il nostro periodico aveva illustrato come secondo le indicazioni della Società Internazionale di Arboricoltura, piantare degli alberi senza liberarli dai sacchi di tela, era pericoloso per la loro sopravvivenza; il vicesindaco di allora fece spallucce Leggi su 7giorni.info (Di sabato 16 luglio 2022) In un articolo del 30 luglio 2021, il nostro periodico aveva illustrato come secondo le indicazioni della Società Internazionale di Arboricoltura, piantare degli alberi senza liberarli dai sacchi di tela, era pericoloso per la loro sopravvivenza; il vicesindaco di allora fece spallucce

