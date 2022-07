Perché il responsabile della sicurezza globale di TikTok ha scelto di dimettersi? (Di sabato 16 luglio 2022) Aumenta il controllo del feed, aumenta la sicurezza dell’app: TikTok si rivoluziona e lo fanno anche le persone che ci lavorano. Il responsabile della sicurezza globale Roland Cloutier, che ha svolto questo ruolo chiave a partire dal 2020, ha scelto di rimanere in azienda ma di cambiare ruolo secondo quanto riporta il sito web TikTok in una nota. «Con il nostro recente annuncio sulle modifiche alla gestione dei dati negli Stati Uniti, è giunto il momento di passare dal mio ruolo di Global Chief Security Officer a un ruolo di consulenza strategica che si concentri sull’impatto commerciale dei programmi di sicurezza e di fiducia, collaborando direttamente con il (CEO) Shou, il (vicepresidente della tecnologia di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 16 luglio 2022) Aumenta il controllo del feed, aumenta ladell’app:si rivoluziona e lo fanno anche le persone che ci lavorano. IlRoland Cloutier, che ha svolto questo ruolo chiave a partire dal 2020, hadi rimanere in azienda ma di cambiare ruolo secondo quanto riporta il sito webin una nota. «Con il nostro recente annuncio sulle modifiche alla gestione dei dati negli Stati Uniti, è giunto il momento di passare dal mio ruolo di Global Chief Security Officer a un ruolo di consulenza strategica che si concentri sull’impatto commerciale dei programmi die di fiducia, collaborando direttamente con il (CEO) Shou, il (vicepresidentetecnologia di ...

