Perché il Mediterraneo è sempre più caldo

(Di sabato 16 luglio 2022) Ci sono parti del mondo che vengono colpite in maniera più intensa rispetto ad altre dalla crisi climatica e adesso è chiaro che ci troviamo all’interno di una di queste: l’area mediterranea. L’assenza di pioggia che ha caratterizzato l’ultimo anno, la siccità che sta colpendo l’Italia e i 30°C che ci accompagnano già da maggio hanno reso evidente che ilsi sta scaldandopiù velocemente. Questi fatti sono la diretta conseguenza del riscaldamento globale e la prova di come non possiamo più permetterci di pensarlo come un problema a noi estraneo e lontano dalla nostra realtà.– Photo Credits LifegateIlè un hotspot climatico Ondate di calore precoci si sono abbattute su diversi paesi europei, specialmente nell’aerea sud-ovest. In Italia, il Nord si trova in stato di ...