Pecoraro: crisi clima, energia e sociale non ammettono vuoto potere (Di sabato 16 luglio 2022) Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde è stato più volte ministro e ha più volte rilanciato il tema della grave emergenza climatica e energetica. D. La crisi di governo si somma ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) AlfonsoScanio presidente della fondazione Univerde è stato più volte ministro e ha più volte rilanciato il tema della grave emergenzatica e energetica. D. Ladi governo si somma ...

Pubblicità

pecoraro_fr : C'è una guerra che non capiamo, e c'è una pandemia che non capiamo, e c'è una crisi climatica che non capiamo, e un… - pecoraro_fr : Subito dopo pandemia e crisi climatica c’è la catastrofica distruzione turistica dei centri storici del mondo. -