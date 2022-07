Pallanuoto, USA-Italia 8-11: Settebello vittorioso nella seconda amichevole negli Stati Uniti (Di sabato 16 luglio 2022) La Nazionale Italiana di Pallanuoto prosegue con il collegiale tra Los Angeles e San Francisco assieme agli USA per preparare la Super Final di World League, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: il Settebello di Alessandro Campagna è uscito vittorioso dalla seconda delle tre amichevoli con gli USA per 8-11. Gli azzurri, alla Stanford University, in California, davanti a 4000 spettatori, sono usciti vittoriosi dal confronto con i padroni di casa degli USA per 8-11 (parziali 2-3, 0-2, 2-1, 4-5): per l’Italia tripletta di Damonte, doppietta di Marziali, e marcature singole di Di Fulvio, Condemi, Cannella, Renzuto Iodice, Rossi e Di Somma. Riscattata così la battuta d’arresto patita nel primo incrocio, avvenuto al Wollett Aquatics Center di Irvine, in ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) La Nazionalena diprosegue con il collegiale tra Los Angeles e San Francisco assieme agli USA per preparare la Super Final di World League, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: ildi Alessandro Campagna è uscitodalladelle tre amichevoli con gli USA per 8-11. Gli azzurri, alla Stanford University, in California, davanti a 4000 spettatori, sono usciti vittoriosi dal confronto con i padroni di casa degli USA per 8-11 (parziali 2-3, 0-2, 2-1, 4-5): per l’tripletta di Damonte, doppietta di Marziali, e marcature singole di Di Fulvio, Condemi, Can, Renzuto Iodice, Rossi e Di Somma. Riscattata così la battuta d’arresto patita nel primo incrocio, avvenuto al Wollett Aquatics Center di Irvine, in ...

Pubblicità

palermo24h : Pallanuoto, Settebello ko 13-12 in amichevole contro gli Usa - Luxgraph : Pallanuoto, Settebello ko 13-12 in amichevole contro gli Usa - sportface2016 : #Pallanuoto, Settebello sconfitto contro gli #USA nella prima amichevole post Mondiale - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Pallanuoto, l'Italia vice campione del mondo si è ritrovata al Centro federale di Ostia prima di partire per il Usa https://t.… - paoloangeloRF : Pallanuoto, l'Italia vice campione del mondo si è ritrovata al Centro federale di Ostia prima di partire per il Usa… -