Palermo, Baldini: «L'ordine delle partite non conta, dipende da noi» (Di sabato 16 luglio 2022) Il commento di mister Baldini dopo l'estrazione del calendario della prossima Serie B, che vedrà tra le grandi protagoniste il Palermo Silvio Baldini, allenatore del Palermo, ha commentato il calendario della prossima stagione di Serie B. Di seguito le sue parole. «L'ordine degli incontri non cambia nulla, noi siamo depositari del nostro destino. Accoglieremo ogni sfida nel momento in cui ci si proporrà, sempre con lo spirito giusto e con il lavoro su noi stessi, l'unica vera variabile. Il resto non conta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

