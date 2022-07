Padova, bimba di tre anni scompare dal giardino di casa: trovata morta nel canale (Di sabato 16 luglio 2022) Una bambina di tre anni, Affane Yakout , di origine marocchina, è stata ritrovata morta annegata in un canale d'irrigazione parallelo al fiume Gorzone a Stanghella (Padova) oggi sabato 16 luglio 2022. ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) Una bambina di tre, Affane Yakout , di origine marocchina, è stata riannegata in und'irrigazione parallelo al fiume Gorzone a Stanghella () oggi sabato 16 luglio 2022. ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Padova, si è conclusa in modo drammatico alle 19:30 la ricerca di una bimba 3 anni dispersa in una zona campestr… - Man115tn1 : RT @vigilidelfuoco: ?? #Padova, si è conclusa in modo drammatico alle 19:30 la ricerca di una bimba 3 anni dispersa in una zona campestre ne… - FrancescoTagli : RT @vigilidelfuoco: ?? #Padova, si è conclusa in modo drammatico alle 19:30 la ricerca di una bimba 3 anni dispersa in una zona campestre ne… - BomprezziMarco : RT @vigilidelfuoco: ?? #Padova, si è conclusa in modo drammatico alle 19:30 la ricerca di una bimba 3 anni dispersa in una zona campestre ne… - Emergenza24 : RT @vigilidelfuoco: ?? #Padova, si è conclusa in modo drammatico alle 19:30 la ricerca di una bimba 3 anni dispersa in una zona campestre ne… -