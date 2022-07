Pacifico di nome, non di fatto. Bussola del risiko asiatico (Di sabato 16 luglio 2022) Nonostante l’Indo-Pacifico sia una regione vasta che ospita paesi, popoli e idee molto diversi fra di loro, il dibattito sulla sua importanza economica e politica spesso ruota solo attorno ai punti di vista delle due superpotenze, Cina e Stati Uniti. Tuttavia, anche se frequentemente trascurate, medie potenze come il Giappone hanno visioni distinte dell’Indo-Pacifico che offrono prospettive importanti sul futuro “post-liberale” dell’ordine regionale. Nel suo seminario, Gianluca Bonanno, professore associato presso l’Università di Ky?to e presidente dell’International Peace and Sustainability Organization, ha allargato il focus di questa sedicesima edizione della TOChina Summer School dalla Cina al resto dell’Indo-Pacifico. Bonanno ha iniziato notando che l’Indo-Pacifico è un costrutto socio-politico. Ogni Stato ha una ... Leggi su formiche (Di sabato 16 luglio 2022) Nonostante l’Indo-sia una regione vasta che ospita paesi, popoli e idee molto diversi fra di loro, il dibattito sulla sua importanza economica e politica spesso ruota solo attorno ai punti di vista delle due superpotenze, Cina e Stati Uniti. Tuttavia, anche se frequentemente trascurate, medie potenze come il Giappone hanno visioni distinte dell’Indo-che offrono prospettive importanti sul futuro “post-liberale” dell’ordine regionale. Nel suo seminario, Gianluca Bonanno, professore associato presso l’Università di Ky?to e presidente dell’International Peace and Sustainability Organization, ha allargato il focus di questa sedicesima edizione della TOChina Summer School dalla Cina al resto dell’Indo-. Bonanno ha iniziato notando che l’Indo-è un costrutto socio-politico. Ogni Stato ha una ...

