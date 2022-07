Ostia, niente bagnini e spiagge sporche: cittadini puliscono l’arenile, ‘Meritiamo decoro, non rifiuti’ (FOTO) (Di sabato 16 luglio 2022) Alla fine si sono riboccati le maniche loro, i cittadini. Che hanno deciso di sopperire alle mancanze del Comune e del Municipio e di raccogliere i rifiuti che infestano la spiaggia libera. spiagge libere… dalle regole Ci troviamo a Ostia. Siamo arrivati ormai a metà della stagione balneare, ma qui non si vede l’ombra di un bagnino, nel tratto di competenza municipale. Nonostante le promesse – e quelle che sono le norme – gli assistenti bagnanti non sono mai arrivati nelle spiagge Cotto, Limone e Senape, così come nella spiaggia Ocra, destinata ad essere bau beach. Un totale di circa 800 metri totalmente scoperto, da via dell’Idrovolante a Lungomare Duca degli Abruzzi. Vietato quindi sentirsi male in acqua o iniziare ad annegare: si andrebbe incontro a morte certa. Forse si salverebbero solo i bagnanti della bau beach, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Alla fine si sono riboccati le maniche loro, i. Che hanno deciso di sopperire alle mancanze del Comune e del Municipio e di raccogliere i rifiuti che infestano la spiaggia libera.libere… dalle regole Ci troviamo a. Siamo arrivati ormai a metà della stagione balneare, ma qui non si vede l’ombra di un bagnino, nel tratto di competenza municipale. Nonostante le promesse – e quelle che sono le norme – gli assistenti bagnanti non sono mai arrivati nelleCotto, Limone e Senape, così come nella spiaggia Ocra, destinata ad essere bau beach. Un totale di circa 800 metri totalmente scoperto, da via dell’Idrovolante a Lungomare Duca degli Abruzzi. Vietato quindi sentirsi male in acqua o iniziare ad annegare: si andrebbe incontro a morte certa. Forse si salverebbero solo i bagnanti della bau beach, ...

