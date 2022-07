Oroscopo Paolo Fox 17 luglio 2022 | domenica di crescita per questo segno

(Di sabato 16 luglio 2022) Rieccoci con la rubrica dedicata all'quotidiano diFox, con analisi del giorno 17. Ed eccoci finalmente giunti alla fine di quest'altra settimana, si prospetta unaintensa con la Luna in Scorpione. C'è chi godrà 24 ore in grande spolvero e in recupero, ma c'è anche chi dovrà lavorare e tenere gli occhi bene aperti. Attraverso la guida astrologica diFox sarà possibile vivere una giornata con meno danni possibili. Leggiamo subito le previsioni legate al proprioe quelle riguardo il proprio ascendente, così da avere unpiù accurato!17diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Le stelle applaudono alla sfera lavorativa che si trova in un momento ...

