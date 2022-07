Orlando persevera nell’errore | continuiamo al governo con il M5S Con l’obiettivo di “fermare le destre”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 luglio 2022) Il ministro del Lavoro Andreanon a caso ha ricevuto dal ministro Cingolani, nel cdm in cui Draghi ha dato le dimissioni, l’accusa di fare il gioco disfattista dei 5Stelle. Un’accusa che ha più di un fondamento di verità, almeno stando a quanto ha detto oggi lo stessoalla Festa dell’Unità di Napoli. In praticacrede contro ogni logica nel campo largo, anche se non ha il coraggio di nominarlo. E invoca l’unione di tutte le forze progressiste per “battere le”. Ancora una volta un problema che è solo del Pd viene sbandierato come se fosse un problema di tutti gli italiani… “Come si ferma l’avanzata delle? Lavorando, promuovendo l’unità di tutte le forze che in questo momento condividono un’agenda sociale”: così si è espresso il ministro del Lavoro. Ma la vera ...