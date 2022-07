Ora dentro il M5S prevale la linea dei "governisti" (Di sabato 16 luglio 2022) Il M5S attende risposte chiare sui 9 punti della famosa lettera, ma sembra prevalere la linea "governista" di chi vuole ricomporre la spaccatura tra Conte e Draghi Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Il M5S attende risposte chiare sui 9 punti della famosa lettera, ma sembrare la"governista" di chi vuole ricomporre la spaccatura tra Conte e Draghi

Pubblicità

FrancescaFra72 : @evamarghe @RobertoLocate14 Di mio non voterei mai pd, ma anche se mi fosse venuta una crisi d’identità che mi aves… - albebu1955 : RT @GarauSilvana: I punti di #Conte sono dentro al patto di governo che #Draghi ha tradito. Ora che quei punti gli sono stati ricordati da… - orabastaa : RT @Resistenza1967: #Buongiorno Sono in Serbia. ??Zero mascherine ??Non si parla di COVID ??Si fuma dentro ai locali ??Zero emergenza idrica ??… - lucabirba2 : @GiovannaMaurie3 io di solito piango e mi sfogo cosi,di notte quando nessuno mi vede ,ora faccio finta di nulla anc… - suefuori : @SiLviARog81 Prima volta a 14 anni portata dai miei genitori, avevo crisi di ansia e non volevo andare a scuola. O… -