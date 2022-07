Omicidio Arce: legale padre, sconfitta anche per lo Stato (Di sabato 16 luglio 2022) "Non commento la sentenza finché non leggerò le motivazioni ma il dato che emerge oggettivo è che a 21 anni dai fatti non c'è ancora giustizia per Serena. Una sconfitta anche per lo Stato italiano che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) "Non commento la sentenza finché non leggerò le motivazioni ma il dato che emerge oggettivo è che a 21 anni dai fatti non c'è ancora giustizia per Serena. Unaper loitaliano che ...

Pubblicità

Radio1Rai : #SerenaMollicone Ieri la sentenza della Corte d'assise di Cassino che ha assolto tutti i 5 gli imputati per l'omici… - AnsaRomaLazio : Omicidio Arce: legale padre, sconfitta anche per lo Stato. 'A 21 anni dai fatti non c'è ancora giustizia per Serena… - AnsaRomaLazio : ++ Omicidio Arce: tutti assolti i 5 imputati ++. #ANSA - mauriziocori1 : RT @TG24info: Arce - Omicidio Mollicone, i Ris tornano in caserma (video) - #TG24.info - - mauriziocori1 : RT @unoscribacchino: Omicidio volontario, occultamento di cadavere, concorso morale nell’omicidio, istigazione al suicidio e favoreggiament… -