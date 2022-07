Olivera ha svolto la seduta d’allenamento in gruppo. Esordio domani col Perugia? (Di sabato 16 luglio 2022) È arrivata un’ottima notizia dal report dell’allenamento diffuso dal Napoli questa mattina sul sito ufficiale. All’ottavo giorno a Dimaro, Mathias Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo. Il terzino uruguayano, che il Napoli ha acquistato dal Getafe, s’era infortunato a giugno con la sua Nazionale. Non s’è trattato di un infortunio gravissimo – ha avuto una distorsione al ginocchio – ma si temevano conseguenze peggiori. E per questo è stato gestito in questi primi giorni di ritiro. Ora Olivera sta riacquisendo il ritmo. Potrebbe essere arrivato anche per lui il momento dell’Esordio, magari già nell’amichevole di domani contro il Perugia. Il report. Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Il gruppo dopo una prima ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) È arrivata un’ottima notizia dal report dell’allenamento diffuso dal Napoli questa mattina sul sito ufficiale. All’ottavo giorno a Dimaro, Mathiashal’interain. Il terzino uruguayano, che il Napoli ha acquistato dal Getafe, s’era infortunato a giugno con la sua Nazionale. Non s’è trattato di un infortunio gravissimo – ha avuto una distorsione al ginocchio – ma si temevano conseguenze peggiori. E per questo è stato gestito in questi primi giorni di ritiro. Orasta riacquisendo il ritmo. Potrebbe essere arrivato anche per lui il momento dell’, magari già nell’amichevole dicontro il. Il report. Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Ildopo una prima ...

