Nuova scissione nel M5S? Trenta governisti pronti a lasciare ma Conte va avanti | Draghi faccia chiarezza

(Di sabato 16 luglio 2022) Fra lunghe riunioni, tensioni, spaccature e assemblee slittate più volte, l’ottimismo deidelmonta in giornata ma finisce per spegnersi quando Giuseppein serata si presenta su...

Pubblicità

repubblica : M5S verso una nuova scissione? Una trentina di parlamentari pro-Draghi pronti a votare la fiducia al governo [di Ma… - LaraCrino : RT @TizianaTesta: M5S verso una nuova scissione? Una trentina di parlamentari pro-Draghi pronti a votare la fiducia al governo https://t.co… - disinformate_it : RT @repubblica: M5S verso una nuova scissione? Una trentina di parlamentari pro-Draghi pronti a votare la fiducia al governo [di Matteo Puc… - MariaGiuliaDelf : RT @andfranchini: M5S verso una nuova scissione? Una trentina di parlamentari pro-Draghi pronti a votare la fiducia al governo - la Repubbl… - andfranchini : M5S verso una nuova scissione? Una trentina di parlamentari pro-Draghi pronti a votare la fiducia al governo - la R… -

E così le voci di unadopo quella dei dimaiani inizia a serpeggiare tra i palazzi. Secondo Repubblica sono trenta i parlamentari pronti, mercoledì, a votare la fiducia al governo ...Il timore diffuso nel Movimento è quello di unadiaspora, con una trentina di deputati su centoquattro pronti a lasciare per collocarsi altrove , non nel gruppo di Ipf di Luigi Di Maio ma nel ...Fra lunghe riunioni, tensioni, spaccature e assemblee slittate più volte, l’ottimismo dei governisti del M5s monta in giornata ma finisce per spegnersi ...Dopo la scissione di Luigi Di Maio, il Movimento Cinque Stelle vive le sue ore più lunghe. Cancellato il sostegno al governo di Mario Draghi, la richiesta ai ministri grillini di abbandonare i dicaste ...