“Non era prevista”. Maria Luisa Trussardi sulla rottura tra Tomaso e Michelle (Di sabato 16 luglio 2022) Maria Luisa Trussardi, nata Gavazzeni, classe 1945, ha parlato per la prima volta della separazione tra il figlio Tomaso e Michelle Hunziker. Una donna d’altri tempi, una giovanissima promessa della scherma, tanti sogni in tasca, e un grande dolore, che mai si è “addormentato”: la perdita del marito Nicola Trussardi, oltre che del figlio Francesco, che ha ricordato in una lunga intervista. Maria Luisa Trussardi parla della separazione tra Tomaso e Michelle La fine dell’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha in parte sorpreso tutti. C’erano voci, indiscrezioni, ma nessuna conferma. Poi, quel comunicato Ansa congiunto, in cui hanno parlato ... Leggi su dilei (Di sabato 16 luglio 2022), nata Gavazzeni, classe 1945, ha parlato per la prima volta della separazione tra il figlioHunziker. Una donna d’altri tempi, una giovanissima promessa della scherma, tanti sogni in tasca, e un grande dolore, che mai si è “addormentato”: la perdita del marito Nicola, oltre che del figlio Francesco, che ha ricordato in una lunga intervista.parla della separazione traLa fine dell’amore traHunziker eha in parte sorpreso tutti. C’erano voci, indiscrezioni, ma nessuna conferma. Poi, quel comunicato Ansa congiunto, in cui hanno parlato ...

Pubblicità

pietroraffa : Questa classe politica non era degna di poter godere della competenza di Mario Draghi. Serviranno mesi per comprend… - carlosibilia : Il decreto aiuti è passato e il M5S non ha votato contro, Draghi ha fatto la sua scelta. Noi abbiamo messo 9 punti… - matteograndi : Che Conte fosse un pericolo per la democrazia si era capito dai decreti con Salvini. Era diventato lampante quando… - ddearobrien : RT @anikeatable: Serena Mollicone aveva 19 anni. Fu trovata morta in un bosco con mani e piedi legati da fascette e la testa in una busta d… - Paolo618261612 : RT @Giandom84354994: Mattarella è riuscito ad esser peggio di Napolitano. Non era facile. -