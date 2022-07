"Non ce lo ha ancora chiesto...". La verità sui ministri di Conte (Di sabato 16 luglio 2022) Il ministro Patuanelli pronto al passo indietro, ma solo dopo la mossa di Conte: "Non ce lo ha mai chiesto, ma se lo facesse ci dimetteremmo all'istante" Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Il ministro Patuanelli pronto al passo indietro, ma solo dopo la mossa di: "Non ce lo ha mai, ma se lo facesse ci dimetteremmo all'istante"

Governo, 4 giorni per sanare la frattura. Bonaccini: "M5S ne pagherà le conseguenze" Ancora quattro giorni per cercare di ricomporre la frattura, visto che il presidente del Consiglio riferirà alle Camere mercoledì prossimo, dopo che il presidente Mattarella ha respinto le dimissioni.