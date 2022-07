‘Noi di Centro’: Casimiro Marotta vicesegretario provinciale dei Giovani (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Segretario provinciale di Benevento di “Noi di Centro” Giovani, Vincenzo Principe, ed il Segretario nazionale Giovani, Michele Guerrieri, salutano con soddisfazione la nomina di Casimiro Marotta a vicesegretario provinciale di “Noi di Centro” Giovani per la provincia di Benevento, sicuri di come Marotta saprà attivamente impegnarsi ai fini della crescita del partito e del territorio. Importanti sfide attendono rispetto alle tematiche di principale interesse e, soprattutto, rispetto alla necessità di restituire centralità ai Giovani nelle dinamiche della politica locale. Il profilo di Marotta, figlio d’arte, da sempre presente e attento alle dinamiche ed alle esigenze ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Segretariodi Benevento di “Noi di Centro”, Vincenzo Principe, ed il Segretario nazionale, Michele Guerrieri, salutano con soddisfazione la nomina didi “Noi di Centro”per la provincia di Benevento, sicuri di comesaprà attivamente impegnarsi ai fini della crescita del partito e del territorio. Importanti sfide attendono rispetto alle tematiche di principale interesse e, soprattutto, rispetto alla necessità di restituire centralità ainelle dinamiche della politica locale. Il profilo di, figlio d’arte, da sempre presente e attento alle dinamiche ed alle esigenze ...

DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA/ Video streaming tv: derby d'orgoglio scaligero ...quinti in classifica UN DERBY PER L'HELLAS Verona Virtus Verona è in diretta dal Centro Sportivo di ... Mentre aspettiamo che la partita si giochi, ragioniamo anche noi su questi aspetti: prendiamoci del ... Crisi governo Draghi, la diretta. M5S, D'Incà presenta lista riforme a rischio stop. I sindaci a Draghi: vada avanti, serve stabilità Questo è l'impegno che noi stiamo mettendo da qui a mercoledì. Non si interrompa questo lavoro ... risultante di fattori che agiscono in direzioni opposte', rileva il Centro studi di Confindustria. 'La ... ...quinti in classifica UN DERBY PER L'HELLAS Verona Virtus Verona è in diretta dalSportivo di ... Mentre aspettiamo che la partita si giochi, ragioniamo anchesu questi aspetti: prendiamoci del ...Questo è l'impegno chestiamo mettendo da qui a mercoledì. Non si interrompa questo lavoro ... risultante di fattori che agiscono in direzioni opposte', rileva ilstudi di Confindustria. 'La ...