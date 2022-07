No, non è vero che gli Alpini hanno annullato la loro sfilata per il Verona Pride (Di sabato 16 luglio 2022) Davvero gli Alpini hanno annullato la loro manifestazione per il verona Pride? Sembrerebbe di no. Da ieri circola la notizia sull’annullamento parziale della sfilata delle truppe da montagna perché in concomitanza con il Pride: “Per ragioni di opportunità, a tutti note, non è auspicabile che le ‘piume di struzzo’ si mescolino con le ‘penne nere’, e la Sezione Ana di verona, non volendo sminuire il valore morale che la cerimonia assume in ogni Campionato Nazionale, propone un’apprezzabile soluzione alternativa”. Queste le parole attribuite alla Commissione nazionale Associazione nazionale Alpini di tiro a segno, che avrebbe spostato la sfilata per non mischiarsi con le “penne di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Davglilamanifestazione per ilna? Sembrerebbe di no. Da ieri circola la notizia sull’annullamento parziale delladelle truppe da montagna perché in concomitanza con il: “Per ragioni di opportunità, a tutti note, non è auspicabile che le ‘piume di struzzo’ si mescolino con le ‘penne nere’, e la Sezione Ana dina, non volendo sminuire il valore morale che la cerimonia assume in ogni Campionato Nazionale, propone un’apprezzabile soluzione alternativa”. Queste le parole attribuite alla Commissione nazionale Associazione nazionaledi tiro a segno, che avrebbe spostato laper non mischiarsi con le “penne di ...

