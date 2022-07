Nicolas Vaporidis, gesto indelebile dopo L’Isola dei famosi: la spiegazione (Di sabato 16 luglio 2022) L’attore e vincitore dell’ultima edizione delL’Isola dei famosi Nicolas Vaporidis ha spiegato le ragioni del suo ultimo gesto dopo il reality Per Nicolas Vaporidis è arrivato il momento di segnare l’avventura alL’Isola dei famosi sulla propria pelle. Il trionfatore del reality di Canale Cinque, concluso da poche settimane, ha deciso di farsi un bel tatuaggio anche in ricordo dell’esperienza in Honduras dalla quale è uscito con le braccia al cielo. Proprio il braccio destro è stato il prescelto per il nuovo tattoo, due cerchi neri, uno più grande e l’altro leggermente ridotto. “Gioia e sollievo dopo aver superato alcune difficoltà e la ricompensa della pace e della forza” – ha scritto ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 luglio 2022) L’attore e vincitore dell’ultima edizione deldeiha spiegato le ragioni del suo ultimoil reality Perè arrivato il momento di segnare l’avventura aldeisulla propria pelle. Il trionfatore del reality di Canale Cinque, concluso da poche settimane, ha deciso di farsi un bel tatuaggio anche in ricordo dell’esperienza in Honduras dalla quale è uscito con le braccia al cielo. Proprio il braccio destro è stato il prescelto per il nuovo tattoo, due cerchi neri, uno più grande e l’altro leggermente ridotto. “Gioia e sollievoaver superato alcune difficoltà e la ricompensa della pace e della forza” – ha scritto ...

