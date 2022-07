NGL | il nuovo trend che sta spopolando tra i giovani | Cos’è e come funziona

Pubblicità

zzaptrapp : Il domain di Kazuha nel nuovo evento mi sta facendo arrabbiare ngl - The_Rose_Tattoo : Partecipo a questo nuovo passatempo. Da ieri mi sento poco bene e sto a riposo Parlatemi felicità per favore… - louissatellitee : - cercinazionale : NGL è il nuovo tellonym praticamente - carlucciooc : RT @carlucciooc: oh no di nuovo -

Radio Deejay

...assieme alla responsabile esteri del PC dell'Ucraina (una docente universitaria che ilregime ... che nella fase successiva al golpe ucraino, da vicepresidente al Parlamento europeo del GUE /, ...si lega , però , in maniera indiretta a Instagram , basta postare il proprio linknelle Storie utilizzando iladesivo dedicato. I passaggi, ecco come utilizzare la funzione Utilizzare ... Domande anonime nelle storie con NGL. Come funziona l’app che sta girando su Instagram Dopo Yolo, Ask.fm e YikYak, il trend dell'anonimato online torna ciclicamente. Ora è il turno di questa app che ti consente di lasciare commenti e domande in anonimato sul social di Meta. Ecco come pr ...È il nuovo tormentone social. NGL, l'applicazione per inviare messaggi anonimi agli altri contatti, sta rapidamente scalando le classifiche degli store per download effettuati. Vediamo cos'è e come si ...