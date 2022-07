"Nessun accordo...". Così gli avvocati spartiranno il patrimonio di Totti e Ilary (Di sabato 16 luglio 2022) Sembrava fatta, ma l'accordo economico tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è stato raggiunto: sul tavolo "ballano" decine di milioni di euro Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Sembrava fatta, ma l'economico traBlasi e Francesconon è stato raggiunto: sul tavolo "ballano" decine di milioni di euro

Pubblicità

MarcoBarzaghi : Inter e Psg ancora lontane per #Skriniar ma c'è ottimismo per la chiusura, nessun accordo a 65 milioni @barzacom_ - 1V4vendetta : @gogo_gogy Esatto è quello il problema, non ho nessun problema ad andare d’accordo con atei veraci, comunistoni fur… - GaetanoPuglia : @frecciavallone @PoliticaPerJedi Perché finché c'è stato un governo d'unità nazionale ha rispettato gli accordi. Ad… - Marilen97832318 : @Jacknero62 @gis_giannuzzo No mi spiace. Nessun accordo - mirellaladini : RT @ilgiornale: Sembrava fatta, ma l'accordo economico tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è stato raggiunto: sul tavolo 'ballano' decine… -