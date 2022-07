Nasconde 15 chili di droga nella ‘palestra’: arrestato pugile pusher (Di sabato 16 luglio 2022) Aveva improvvisato una palestra all’interno di un garage. Lì avrebbe dovuto allenarsi e allenare giovani pugili, nella speranza che diventassero campioni. Ma, per sbarcare il lunario, evidentemente non bastava. Quindi usava il garage come base di spaccio. E probabilmente otteneva risultati migliori come pusher che come pugile, a livello economico. Lui, G.L., 52enne di Roma, ex pugile professionista, adesso che non gareggiava più, era comunque rimasto nell’ambito dello sport. E nel garage della sua abitazione di via di Acilia, alle Terrazze del Presidente, aveva avviato la sua attività. Doppia. Il controllo La scoperta di quanto avveniva nella palestra improvvisata è avvenuta due mesi fa. Due carabinieri della Stazione di Acilia hanno fermato l’uomo, il 23 maggio di quest’anno, per un controllo. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Aveva improvvisato una palestra all’interno di un garage. Lì avrebbe dovuto allenarsi e allenare giovani pugili,speranza che diventassero campioni. Ma, per sbarcare il lunario, evidentemente non bastava. Quindi usava il garage come base di spaccio. E probabilmente otteneva risultati migliori comeche come, a livello economico. Lui, G.L., 52enne di Roma, exprofessionista, adesso che non gareggiava più, era comunque rimasto nell’ambito dello sport. E nel garage della sua abitazione di via di Acilia, alle Terrazze del Presidente, aveva avviato la sua attività. Doppia. Il controllo La scoperta di quanto avvenivapalestra improvvisata è avvenuta due mesi fa. Due carabinieri della Stazione di Acilia hanno fermato l’uomo, il 23 maggio di quest’anno, per un controllo. Il ...

