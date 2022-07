Napoli | Ostigard ha svolto le visite mediche | da domenica a Dimaro

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli: #Ostigard ha svolto le visite mediche e domani raggiungerà i compagni in ritiro - DiMarzio : .@sscnapoli, i dettagli dell'affare #Ostigard ?? Arriva dagli inglesi del @OfficialBHAFC - pccpla : RT @cmdotcom: #Napoli, è fatta per #Ostigard: visite mediche a #VillaStuart, atteso domani a #Dimaro [di @giovanniannun] - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SKY – Ostigard ha svolto le visite mediche con il Napoli: d… - cn1926it : #Ostigard-#Napoli, visite mediche superate: ecco quando arriverà a #Dimaro -

, acquistato. Ilha concluso la trattativa con il Brighton per Leo, che lunedì dovrebbe essere in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. La ...Leo Skirista per diventare un giocatore del. Il difensore norvegese ha già svolto le visite mediche per il club azzurro, e a breve firmerà il contratto con la società partenopea. Manca solo l'...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...16 luglio 2022 - Una maxi-operazione di mercato potrebbe incendiare l'asse Roma-Bergamo. I giallorossi e l' Atalanta starebbero ragionando su uno scambio tra quattro giocatori: Luis Muriel e Mario Pas ...