Napoli, nuova offerta a Kim. De Laurentiis tratta con il Fenerbahce: Cifre e dettagli dell’operazione (Di sabato 16 luglio 2022) Il Napoli ha presentato una nuova offerta agli agenti di Kim, De Laurentiis tratta con il Fenerbahce sulla clausola rescissoria. KIM -Napoli-CALCIOMERCATO. Dopo l’addio di koulibaly, in casa Napoli si lavora alla ricerca del sostituto due i nomi caldi: Kim Min jae e Diallo. Secondo quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli nelle ultime ore ha aumentato l’offerta d’ingaggio per il difensore Sudcoreano: “Luciano Spalletti spinge per avere il coreano Kim Min jae, che ritiene uno dei migliori in prospettiva. Il Napoli sulla trattativa è partito in ritardo – dopo la cessione di Koulibaly – e ha dovuto rimontare rispetto al Rennes, che è allenato da Bruno ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 luglio 2022) Ilha presentato unaagli agenti di Kim, Decon ilsulla clausola rescissoria. KIM --CALCIOMERCATO. Dopo l’addio di koulibaly, in casasi lavora alla ricerca del sostituto due i nomi caldi: Kim Min jae e Diallo. Secondo quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ilnelle ultime ore ha aumentato l’d’ingaggio per il difensore Sudcoreano: “Luciano Spalletti spinge per avere il coreano Kim Min jae, che ritiene uno dei migliori in prospettiva. Ilsullativa è partito in ritardo – dopo la cessione di Koulibaly – e ha dovuto rimontare rispetto al Rennes, che è allenato da Bruno ...

