Napoli: Fico, 'cordoglio per Filippone, vicinanza alla famiglia' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Il mio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Mia Filippone, vicesindaca e assessore all'Istruzione di Napoli. Ai suoi cari va tutta la mia vicinanza". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in una nota.

