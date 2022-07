Napoli, è fatta per Ostigard: visite mediche a Villa Stuart, atteso domani a Dimaro (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia il Napoli è pronto per ufficializzare il terzo acquisto. Si tratta di Leo Ostigard che arriva... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia ilè pronto per ufficializzare il terzo acquisto. Si tratta di Leoche arriva...

Pubblicità

RafAuriemma : +++ ULTIMORA +++ KOULIBALY-CHELSEA: E’ FATTA! Il K2 non raggiungerà il #Napoli a Dimaro, perché stasera in un risto… - pccpla : RT @cmdotcom: #Napoli, è fatta per #Ostigard: visite mediche a #VillaStuart, atteso domani a #Dimaro [di @giovanniannun] - cmdotcom : #Napoli, è fatta per #Ostigard: visite mediche a #VillaStuart, atteso domani a #Dimaro [di @giovanniannun] - CalcioPillole : Mercato #Napoli, è fatta per #Ostigard. Lunedì il difensore sarà in Italia per le visite e la firma sul contratto. - infoitsport : Napoli, è fatta per Ostigard: scambio di documenti, il giorno dell'annuncio -