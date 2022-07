(Di sabato 16 luglio 2022)- Ottavo giorno di allenamento a Dimaro per i partenopei, che oggi hanno datto il saluto ufficiale a Kalidou Koulibaly. Nel frattempo Giuntoli lavora per trovare un nuovo centrale e un trequartista per. Mario Giuffredi, agente di, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset parlando del suo assistito e della sua probabilità riguardo una sua permanenza a. Ecco di seguito, le parole del procuratore dell’esterno Italiano: Su Luciano: “Col tecnico c’è un buon rapporto,chiacchierato e ci siamo riappacificati,anchealcune cose. Va tutto bene, è tutto sereno. Io preferiscoin ogni caso incontrare e chiarirsi, per poi andare avanti con il lavoro nel modo migliore. A ...

Pubblicità

infoitsport : Napoli, Ag. Politano: “Abbiamo chiarito con Spalletti” - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Calciomercato Napoli - L'agente di Politano: 'Abbiamo chiarito alcune cose con Spalletti.… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Napoli sempre stamattina Piotr #Zielinski e Matteo #Politano si sono sfidati, a calciobalilla, nell’antistadio di Carciat… - claudioruss : #Napoli sempre stamattina Piotr #Zielinski e Matteo #Politano si sono sfidati, a calciobalilla, nell’antistadio di… - Max1969Av : @Antonio79600286 @DiegoDeLucaTwit Per il Napoli Mertens Insigne e Koulibaly che cosa sono, panchinari? Chi sono i b… -

Per il presidente della SscAurelio De Laurentiis il sabato mattina si è aperto nel meraviglioso scenario di un centro ... Piotr Zielinski e Matteosi sono invece sfidati, sempre a calcio ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Kim Min - Jae non ha deciso il suo futuro club: intanto il DS del Rennes vola in Turchia per chiudere CrisiSpalletti: è successo a ...Parla il procuratore dell'attaccante azzurro "Con Spalletti abbiamo fatto una chiacchierata e chiarito alcune cose, con lui c'è un buon rapporto". Così l'agente dell'attaccante del Napoli Matteo Polit ...Il Napoli decide di muoversi sul mercato in entrata: De Laurentiis ha ordinato l'assalto a due nomi che alzeranno il livello della rosa.