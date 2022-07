Muaythai | Sveva Melillo in semifinale ai World Games La Campionessa del Mondo liquida Kawano

(Di sabato 16 luglio 2022)ha incominciato brillantemente la propria avventura ai2022, competizione multisportiva riservata alle discipline non inserite nel programma delle Olimpiadi. Ladeldi(categoria di peso fino a 54 kg) ha sconfitto la canadese Yumikoper RSC, l’arbitro ha interrotto la contesa al termine del secondo round dopo che l’azzurra aveva vinto le prime due frazioni in maniera autorevole, sfoderando tutto il suo talento e facendo capire di essersi presentata a Birmingham (Alabama, USA) per conquistare la medaglia d’oro. La 27enne laziale si è qualificata con autorevolezza alle semifinali e tornerà dunque sul ring nella giornata odierna per fronteggiare la messicana Laura Burgos. La nostra portacolori ha ...

15.57: L'Italia punterà anche sulla, doveMelillo è campionessa del mondo e cercherà di mettersi al collo una medaglia 15.54: Per i colori italiani la giornata entrerà nel vivo alle ore 20.00, quando Cinzia Noziglia, ... LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell'arco nudo e argento per Caruso nello sci nautico! L'Italia batte l'Olanda nella canoa polo femminile CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il medagliere dei World Games 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gare dei World Games 2022. A Birmingham ( ...