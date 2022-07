Morta Mia Filippone | la vicesindaca di Napoli Manfredi | “Una persona straordinaria che ha lavorato sempre per il bene comune”

(Di sabato 16 luglio 2022) Èladi, Maria “Mia”, aveva 68 anni. Il 12 giugno era stata ricoverata in seguito ad un malore, ma le sue condizioni si sono fattepiù gravi fino a portarla al decesso. I medici avevano riscontrato gravi problemi cardiocircolatori nella donna.ha animato per 44 anni la vita scolastica napoletana: laureata in lettere classiche alla Federico II di, è stata prima docente di latino e greco e poi dirigente scolastico dei licei Genovesi e Sannazaro. Dopo la pensione è iniziato il suo impegno nell’amministrazione comunale di, dove ricopriva il ruolo di vicesindaco nella giuntae assessore all’Istruzione. “Se ne va una...

