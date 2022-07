Mondiali | il Ct Southgate sta pensando di non convocare i calciatori non vaccinati | il motivo della decisione

(Di sabato 16 luglio 2022) Iniziano le prime discussioni in vista dell’inizio del Mondiale in Qatar. L’attesa è sempre più alta, la competizione si preannuncia spattacolare dentro e fuori dal campo, le gare si disputeranno in posti incantevoli e con la presenza di un grande pubblico. Sono tante le squadre in corsa per la vittoria finale, non prenderà parte l’Italia dopo la mancata qualificazione. Iniziano a circolare le prime indiscrezioni e una notizia ha scatenato tante reazioni. Secondo le ultime novità, il Ct dell’Inghilterrapotrebbe lasciare a casa inon. L’allenatore è finito sulla graticola dopo le pessime prestazioni in Nations League e non ha intenzione di pensare a certificati di vaccinazione e quarantene. Per questopotrebbe prendere unacontroversa: non ...

... gli azzurri sono stati eliminati negli spareggidalla Macedonia. Una sicura candidata ... Secondo le ultime novità, il Ct dell'Inghilterrapotrebbe lasciare a casa i calciatori non ...... tra l'altro, a fine anno a disputare iin Qatar con l'Inghilterra. Ad oggi Abraham parte dietro Kane ma ha qualche mese di tempo per far cambiare idea al ct. Giocare in coppia con ... Mondiali 2022, Southgate sta pensando di non convocare i calciatori non vaccinati E’ sempre più alta l’attesa per l’inizio del Mondiale in Qatar del 2022, la competizione prenderà il via nel mese di novembre e si tratta di una novità, in più le gare si disputeranno in posti incante ...La nazionale inglese come le altre arriverà a ridosso delle prima partita e chi entra nel Paese mediorientale senza essere vaccinato deve fare 5 giorni di quarantena e salterebbe quindi la prima parti ...