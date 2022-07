Mondiali atletica, Jacobs si qualifica a fatica: 'Non sto benissimo, ma ci provo' - Sport - Altri Sport (Di sabato 16 luglio 2022) Marcel Jacobs, secondo nella sua batteria di qualificazione Eugene, 16 luglio 2022 - Primo obiettivo raggiunto, ma con fatica, per Marcel Jacobs ai Mondiali di atletica. L'azzurro oro a Tokio si ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Marcel, secondo nella sua batteria dizione Eugene, 16 luglio 2022 - Primo obiettivo raggiunto, ma con, per Marcelaidi. L'azzurro oro a Tokio si ...

