Mondiali atletica Eugene 2022 venerdì 22 luglio: programma e italiani in gara (Di sabato 16 luglio 2022) Tutti gli italiani in gara venerdì 22 luglio ai Mondiali di Eugene 2022 di atletica leggera, in programma dal 15 al 25 luglio all'Hayward Field dell'Università dell'Oregon. Ottava giornata della rassegna iridata in cui l'Italia proverà ad agguantare nuove finali, magari abbassando i primati nazionali. Di seguito il programma completo di giornata con gli orari italiani delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV italiani in gara venerdì 22 luglio 02.10 800 metri donne – Batterie: ELENA BELLO' 03.20 Salto triplo uomini – Qualificazioni: TOBIA BOCCHI, ANDREA DELLAVALLE, EMMANUEL IHEMEJE

