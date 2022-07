Mondiali atletica Eugene 2022: tutti gli italiani in gara giorno per giorno (Di sabato 16 luglio 2022) Tutto pronto per l’inizio dei Mondiali di atletica 2022, in programma ad Eugene, in Oregon, dal 15 al 24 luglio: di seguito l’elenco degli italiani in gara giorno per giorno. Dopo i fasti delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia proverà a rendersi protagonista anche nella rassegna iridata. Servirà l’impresa per ripetersi, ma l’atletica italiana vuole continuare a crescere, anche in termini di tempi e misure. Di seguito, ecco una semplice guida in cui troverete, giorno dopo giorno, l’elenco completo di azzurre e azzurri che gareggeranno in quella determinata giornata, con la relativa gara e l’orario. Ecco a seguire la ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Tutto pronto per l’inizio deidi, in programma ad, in Oregon, dal 15 al 24 luglio: di seguito l’elenco degliinper. Dopo i fasti delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia proverà a rendersi protagonista anche nella rassegna iridata. Servirà l’impresa per ripetersi, ma l’italiana vuole continuare a crescere, anche in termini di tempi e misure. Di seguito, ecco una semplice guida in cui troverete,dopo, l’elenco completo di azzurre e azzurri che gareggeranno in quella determinata giornata, con la relativae l’orario. Ecco a seguire la ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Mondiali di atletica leggera al via, forza #ItaliaTeam! ?? #WCHOregon22 | @atleticaitalia - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto dei Mondiali di Oregon 2022, a Eugene, superando… - Agenzia_Ansa : L'azzurro Nicholas James Ponzio vola in finale nel getto del peso ai mondiali di atletica in corso a Eugene, in Ore… - LaStampa : Mondiali di Atletica: Ponzio nel peso e Abdelwahed nel 3000 siepi volano in finale - Radio1Rai : #WorldAthleticsChamps Ai Mondiali di atletica, a Eugene in Oregon, vanno avanti Gianmarco #Tamberi nel salto in alt… -