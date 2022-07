Mite e Farnesina | da Algeria altri 4 miliardi metri cubi di gas

Pubblicità

giandoserrao : E poi ci sono i fatti MiTE e Farnesina. Gas: da Algeria ulteriori 4 mld metri cubi, passo in avanti per indipenden… - zazoomblog : Gas: Mite-Farnesina da aumento forniture Algeria progressi su indipendenza energetica - #Mite-Farnesina #aumento… -

La Sicilia

Ed è il carattere sovranazionale che spiega il compito della. In tal senso, attraverso il ... Anche in questo caso si attende un segnale di vita dalper capire come impiegare queste ...In una nota congiunta,definiscono i 4 miliardi in più "un ulteriore passo nella strategia portata avanti dall'esecutivo e che, grazie anche al lavoro degli operatori italiani, mette ... Gas: Mite-Farnesina, da aumento forniture Algeria progressi su indipendenza energetica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Mercoledì. Segnate questa data perché sarà il giorno in cui Mario Draghi si presenterà alle Camere per le comunicazioni sulla crisi di governo. Fino a quel giorno ne sentiremo di tutti i colori. Ci po ...