Milano | ricorso al Tar del Lazio contro la nomina di Marcello Viola a procuratore capo

Pubblicità

italianinsider : @Gianluc54410558 @fabcet @silviaaaaa28 @giuseppemaria @OttobreInfo Sui salari ormai 'la lotta' si fa spesso in trib… - informatori_it : L'Ue ha respinto in toto i ricorsi presentati dall'Italia e dal Comune di #Milano contro il trasferimento della sed… - ParliamoDiNews : Ema, Corte Ue rigetta ricorso Milano e Italia contro trasferimento sede Amsterdam | TeLoDoGratis #corte #rigetta… - telodogratis : Ema, Corte Ue rigetta ricorso Milano e Italia contro trasferimento sede Amsterdam - TuttoSuMilano : RT @LaRagione_eu: La Corte di Giustizia dell'#Ue ha respinto il ricorso presentato dall'#Italia e dal Comune di #Milano contro la decisione… -

Medesimo esito già incassato lo scorso maggio dalla corte d'appello diin merito a un altro ... Lo ha scoperto e sottolineato l'avvocato Tullio Padovani nel, individuando un elemento ...... Mantova, Lodi e Cremona, ma intorno ai 40°C ci saranno anche Verona, Torino e. In Friuli, ... la Cassazione boccia ildei pm: resta il no al processo Condividi l'articoloMorte sorelle Agrati di Cerro Maggiore: il processo d'Appello per il fratello Giuseppe inizierà il 28 settembre 2022.E’ stata impugnata davanti al Tar Lazio la nomina a procuratore di Milano di Marcello Viola. A presentare ricorso i due concorrenti alla carica: Giuseppe Amato, assistito dall’avvocato Luigi Medugno, ...