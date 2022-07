Milan, Savicevic punge: “Diaz con la numero 10? Lasciamo perdere, Pioli ha fatto grande impresa” (Di sabato 16 luglio 2022) Nel corso di un’intervista a Sportweek, Dejan Savicevic ha toccato diversi temi riguardanti il Milan campione d’Italia. L’ex giocatore rossonero non ha risparmiato complimenti ma anche frecciatine, come quella sulla maglia numero 10 a Brahim Diaz: “Lasciamo perdere – afferma laconico Savicevic – Pioli ha fatto la grande impresa vincendo il campionato con questo gruppo, ha fatto una cosa più grande anche di Sacchi, Capello e Ancelotti perchè lui non aveva i grandi campioni che avevano gli altri.” Sulla festa Scudetto a Reggio Emilia: “Mio figlio c’era, fa parte del Milan club Podgorica e io ho messo su Facebook le sue foto, è stata una ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Nel corso di un’intervista a Sportweek, Dejanha toccato diversi temi riguardanti ilcampione d’Italia. L’ex giocatore rossonero non ha risparmiato complimenti ma anche frecciatine, come quella sulla maglia10 a Brahim: “– afferma laconicohalavincendo il campionato con questo gruppo, hauna cosa piùanche di Sacchi, Capello e Ancelotti perchè lui non aveva i grandi campioni che avevano gli altri.” Sulla festa Scudetto a Reggio Emilia: “Mio figlio c’era, fa parte delclub Podgorica e io ho messo su Facebook le sue foto, è stata una ...

