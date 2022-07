Milan | Renato Sanches ha scelto il Psg | i rossoneri pensano a Wijnaldum

(Di sabato 16 luglio 2022) Ilpotrebbe cambiare obiettivo per la mediana: interesse perdel Psg,haParigi Ilnon vuole fare giochi al rialzo e anche persembra che iabbiano le idee chiare. Preso atto che l’interesse del Psg stuzzica il portoghese, ecco che da Parigi potrebbe arrivare un assist importante. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ilstarebbe valutandoin uscita proprio dai francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

calciomercatoit : ?? #Milan, Renato #Sanches si allontana: il #Lille ha accettato l'offerta del #PSG - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - tvdellosport : ?? MILAN, RENATO SANCHES SI AVVICINA Si avvicina il colpo Renato #Sanches per il #Milan . I rossoneri sono vicini… - jackpoolista : RT @AntoVitiello: ?? Renato #Sanches vicinissimo alla chiusura con il #Milan. Ultimi dettagli con il #Lille. Nei prossimi giorni dovrebbe sb… - CalcioNews24 : Il #Milna pensa a #Wijnaldum ?? -

... il potente procuratore portoghese che sta portandoSanches al Psg. I colloqui precedenti hanno già definito lo schema della trattativa: da una parte ilcon i suoi 4,5 - 5 milioni e dall'...Può essere la settimana dello sbarco di De Ketelaere. Ma può pure essere quella dell'addio definitivo aSanches, trovassero conferma le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Francia. E sarà quella dell'ufficialità del rinnovo di Ibrahimovic, tra lunedì o martedì. In ogni caso, la prossima ha ...Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola così sul mercato del Milan: "Affondo De Ketelaere, Sanches sceglie il Psg". Da una parte Charles De ...Di Giovambattista su Twitter si dice certo che Dybala andrà alla Roma. Il Milan pensa a Emre Can che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund ...