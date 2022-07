Milan, Giroud: “Mi sento bene, siamo quasi pronti” | News (Di sabato 16 luglio 2022) Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell'amichevole vinta contro il Colonia Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 luglio 2022) Olivier, attaccante del, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell'amichevole vinta contro il Colonia

Pubblicità

tvdellosport : CHE GOL DI GIROUD?? Tacco di Rebic e scavetto di Giroud, è subito Milan show???? I rossoneri passano in vantaggio do… - AntoVitiello : ??Colonia-Milan (finché hanno giocato i titolari): #Kalulu fisicamente già in forma dopo una settimana di allenament… - AntoVitiello : Convocati #Milan a Colonia Tatarusanu Mirante Kalulu Ballo Toure Gabbia Florenzi Michelis Coubis Stanga Bartesaghi… - ILPep90 : RT @tvdellosport: COLONIA-MILAN 1-2, LA DECIDE GIROUD?? ????Una doppietta di Giroud decide la prima uscita stagionale del Milan: a Colonia… - 3Maldinista : RT @tvdellosport: CHE GOL DI GIROUD?? Tacco di Rebic e scavetto di Giroud, è subito Milan show???? I rossoneri passano in vantaggio dopo 16’… -