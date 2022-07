Milan-Colonia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) Milan-Colonia sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su orario, canale e diretta streaming della seconda amichevole del precampionato 2022 dei rossoneri. I ragazzi di Stefano Pioli scendono in campo per la seconda volta nel loro ritiro contro il Colonia, formazione tedesca qualificatasi in Conference League. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di sabato 16 luglio; la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, e in streaming sul sito della stessa emittente. Sportface.it vi proporrà la diretta scritta. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sudella secondadeldei rossoneri. I ragazzi di Stefano Pioli scendono in campo per la seconda volta nel loro ritiro contro il, formazione tedesca qualificatasi in Conference League. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di sabato 16 luglio; la partita sarà trasmessa intv su Sportitalia, e insul sito della stessa emittente. Sportface.it vi proporrà lascritta. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

Pubblicità

sportli26181512 : Diretta #Colonia-#Milan ore 19: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni: Dopo la sgambata con il Lemin… - m_fabiosixthree : RT @Pirichello: Colonia-Milan dunque, il giorno è arrivato - GabrieleSchiavi : RT @digitalsat_it: Sabato con amichevoli Colonia-Milan e Inter-Monaco in diretta su Sportitalia - MilanWorldForum : Colonia Milan: ecco chi gioca e le formazioni QUI -) - sportli26181512 : Dai gol scudetto al Milan d’Europa: a centro area c’è sempre Giroud: Dai gol scudetto al Milan d’Europa: a centro a… -