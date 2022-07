Mick Jagger e Jerry Hall, un amore rock e dannato (Di sabato 16 luglio 2022) Di tutto le storie d’amore che abbiamo letto tra le pagine dei romanzi e delle favole della buonanotte, quelle che più ci piacciono sono quelle reali. Molte di queste non hanno avuto il loro lieto fine, ma ci hanno fatto sognare, sperare e anche un po’ commuovere perché assomigliavano, probabilmente, a tutte quelle esperienze sentimentali che hanno caratterizzato la nostra vita. E così è stato anche per Mick Jagger e Jerry Hall, per il loro amore rock, intenso, ma anche tormentato e un po’ dannato. Quello fatto di promesse infrante e tradimenti, ma anche di sentimenti destinati a restare per l’eternità. Lui, il mito, la leggenda. Lei la supermodella innamorata dell’amore. Hanno fatto coppia per 23 anni finché i continui tradimenti di ... Leggi su dilei (Di sabato 16 luglio 2022) Di tutto le storie d’che abbiamo letto tra le pagine dei romanzi e delle favole della buonanotte, quelle che più ci piacciono sono quelle reali. Molte di queste non hanno avuto il loro lieto fine, ma ci hanno fatto sognare, sperare e anche un po’ commuovere perché assomigliavano, probabilmente, a tutte quelle esperienze sentimentali che hanno caratterizzato la nostra vita. E così è stato anche per, per il loro, intenso, ma anche tormentato e un po’. Quello fatto di promesse infrante e tradimenti, ma anche di sentimenti destinati a restare per l’eternità. Lui, il mito, la leggenda. Lei la supermodella innamorata dell’. Hanno fatto coppia per 23 anni finché i continui tradimenti di ...

