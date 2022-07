Michelle Hunziker, la mamma di Tomaso Trussardi commenta (a sorpresa) la loro rottura (Di sabato 16 luglio 2022) Intervistata da Il Corriere della sera Maria Luisa Gavezzeni, mamma di Tomaso Trussardi nonché vedova di Nicola, ha parlato della sua vita e di quella della sua famiglia, raccontando diversi aneddoti della sua storia d’amore con il marito e sull’infanzia dei quattro figli Beatrice, Tomaso, Francesco e Gaia. Ma non solo: Maria Luisa, infatti, ha commentato anche il matrimonio – ormai finito – tra Tomaso e Michelle Hunziker. Per prima cosa, la madre di Tomaso ha spiegato di avere ottimi rapporti con i suoi generi e ha svelato di essere sempre andata molto d’accordo anche con Michelle: Credo di essere una suocera amata e anche una nonna benvoluta dai miei 6 nipoti. Ho ottimi rapporti con Federico, il marito di Beatrice e ... Leggi su isaechia (Di sabato 16 luglio 2022) Intervistata da Il Corriere della sera Maria Luisa Gavezzeni,dinonché vedova di Nicola, ha parlato della sua vita e di quella della sua famiglia, raccontando diversi aneddoti della sua storia d’amore con il marito e sull’infanzia dei quattro figli Beatrice,, Francesco e Gaia. Ma non solo: Maria Luisa, infatti, hato anche il matrimonio – ormai finito – tra. Per prima cosa, la madre diha spiegato di avere ottimi rapporti con i suoi generi e ha svelato di essere sempre andata molto d’accordo anche con: Credo di essere una suocera amata e anche una nonna benvoluta dai miei 6 nipoti. Ho ottimi rapporti con Federico, il marito di Beatrice e ...

