Meteo weekend, temperature estreme: le previsioni per sabato 16 e domenica 17 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) Non c’è nulla ormai che possa fermarlo: nel corso del prossimo weekend l’anticiclone africano alzerà nuovamente la voce, e in modo ancora più veemente rispetto alle settimane precedenti. Gli aggiornamenti hanno appena confermato uno scenario eclatante a causa del ritorno dell’alta pressione sub-tropicale, in particolar modo sul bacino del Mediterraneo. Gli effetti saranno ”diretti” anche sul nostro Bel Paese, proprio a partire dall’imminente e prossimo fine settimana, tra sabato 16 e domenica 17 luglio. Il Meteo rovente per questo week end Ma qualche segnale già scalpita. Nelle prossime ore, di fatto, l’anticiclone africano si espanderà sempre più, supportato da masse d’aria bollenti in arrivo direttamente dal cuore del Deserto del Sahara. Tutto questo si traduce nell’ennesima rovente ondata di calore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Non c’è nulla ormai che possa fermarlo: nel corso del prossimol’anticiclone africano alzerà nuovamente la voce, e in modo ancora più veemente rispetto alle settimane precedenti. Gli aggiornamenti hanno appena confermato uno scenario eclatante a causa del ritorno dell’alta pressione sub-tropicale, in particolar modo sul bacino del Mediterraneo. Gli effetti saranno ”diretti” anche sul nostro Bel Paese, proprio a partire dall’imminente e prossimo fine settimana, tra16 e17. Ilrovente per questo week end Ma qualche segnale già scalpita. Nelle prossime ore, di fatto, l’anticiclone africano si espanderà sempre più, supportato da masse d’aria bollenti in arrivo direttamente dal cuore del Deserto del Sahara. Tutto questo si traduce nell’ennesima rovente ondata di calore ...

Pubblicità

maola_varalli : RT @Agenzia_Italia: Per la prossima settimana si attende un'ondata di afa record con picchi di 40-42 C in Pianura Padana e localmente anche… - TuttoQuaNews : RT @3BMeteo: ?? Ecco dove saranno più probabili i #temporali in questo #weekend ?? #meteo - 3BMeteo : ?? Ecco dove saranno più probabili i #temporali in questo #weekend ?? #meteo - BinaryOptionEU : RT 'Weekend rovente con #Anticiclone4800, ma picco deve ancora arrivare: le previsioni. #Meteo. - ErnestUdogwu : RT @GHERARDIMAURO1: -