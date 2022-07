Meteo, quando scatta il "cambio radicale": adesso c'è la data (Di sabato 16 luglio 2022) Sicuramente bisognerà aspettare ancora, ma poi la pioggia arriverà. "C'è già una data per il suo ritorno", scrive il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito Meteogiuliacci.it. "Il mese di luglio quindi non lo passeremo solo in compagnia dell'alta pressione, e ci sarà anzi spazio anche per il passaggio di una perturbazione capace di portare un po' di piogge, sebbene solo su alcune parti del Paese". Ma andiamo con ordine. "Nell'ultima parte di questa settimana l'alta pressione non allenterà la presa sull'Italia, e lascerà appena spazio a qualche breve temporale pomeridiano sulle zone alpine: ecco allora che anche il weekend del 16-17 luglio sarà sostanzialmente asciutto. E non sembra che la situazione sia destinata a grandi cambiamenti neppure per gran parte della prossima settimana quando, al contrario, l'Anticiclone Nord-Africano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Sicuramente bisognerà aspettare ancora, ma poi la pioggia arriverà. "C'è già unaper il suo ritorno", scrive il colonnello Mario Giuliacci sul suo sitogiuliacci.it. "Il mese di luglio quindi non lo passeremo solo in compagnia dell'alta pressione, e ci sarà anzi spazio anche per il passaggio di una perturbazione capace di portare un po' di piogge, sebbene solo su alcune parti del Paese". Ma andiamo con ordine. "Nell'ultima parte di questa settimana l'alta pressione non allenterà la presa sull'Italia, e lascerà appena spazio a qualche breve temporale pomeridiano sulle zone alpine: ecco allora che anche il weekend del 16-17 luglio sarà sostanzialmente asciutto. E non sembra che la situazione sia destinata a grandi cambiamenti neppure per gran parte della prossima settimana, al contrario, l'Anticiclone Nord-Africano ...

