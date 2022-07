Meteo, il giorno della svolta: quando e dove colpirà la perturbazione atlantica (Di sabato 16 luglio 2022) Una tregua dal caldo torrido e un aiuto per il dramma siccità. A indicare il giorno della svolta climatica, che però non interesserà l'intero territorio nazionale, è il colonnello Mario Giuliacci. "Il mese di luglio quindi non lo passeremo solo in compagnia dell'alta pressione, e ci sarà anzi spazio anche per il passaggio di una perturbazione capace di portare un po' di piogge, sebbene solo su alcune parti del Paese", scrive il Meteorologo sul suo sito Meteogiuliacci.it. Nulla cambia nelle prossime ore. Il fine settimana 16-17 luglio sarà ancora segnato dall'alta pressione, a eccezione di qualche temporale in montagna, sull'arco alpino. E con il gran caldo che fa segnare temperature oltre i 40 gradi bisognerà convivere anche nella prima parte della prossima ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Una tregua dal caldo torrido e un aiuto per il dramma siccità. A indicare ilclimatica, che però non interesserà l'intero territorio nazionale, è il colonnello Mario Giuliacci. "Il mese di luglio quindi non lo passeremo solo in compagnia dell'alta pressione, e ci sarà anzi spazio anche per il passaggio di unacapace di portare un po' di piogge, sebbene solo su alcune parti del Paese", scrive ilrologo sul suo sitogiuliacci.it. Nulla cambia nelle prossime ore. Il fine settimana 16-17 luglio sarà ancora segnato dall'alta pressione, a eccezione di qualche temporale in montagna, sull'arco alpino. E con il gran caldo che fa segnare temperature oltre i 40 gradi bisognerà convivere anche nella prima parteprossima ...

