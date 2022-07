Pubblicità

jclpereira : RT @SportRepubblica: Zaniolo capitano: il segnale di Mourinho al mercato [aggiornamento delle 21:23] - SportRepubblica : Zaniolo capitano: il segnale di Mourinho al mercato [aggiornamento delle 21:23] - RepAsRoma : Zaniolo capitano: il segnale di Mourinho al mercato - foggiagol : Il mercato dei club del Girone C di Serie C - cecilia_trucco : Se il mercato è Pogba, Di María e Zaniolo è un 10. Abbiamo vinto sicuramente Serie A e Coppa Italia. -

Gleison Bremer 16 luglio 2022 - Una maxi - operazione dipotrebbe incendiare l'asse Roma - Bergamo . I giallorossi e l' Atalanta starebbero ragionando su uno scambio tra quattro giocatori : Luis Muriel e Mario Pasalic verso la capitale, Stephan El ...Nicolò Zaniolo ha fatto il suo ingresso in campo nell'amichevole Roma - Portimonense al 46 e lo ha fatto indossando la fascia da capitano al braccio. Segnale molto interessante in chiave, dato che il calciatore è corteggiato da molti club (Juventus su tutti) ed il suo futuro potrebbe essere lontano da Roma. La fascia da capitano rappresenta però un'investitura non indifferente ... Mercato Serie A: maxi operazione Roma-Atalanta. Bremer, si inserisce la Juve 16 luglio 2022 - Una maxi-operazione di mercato potrebbe incendiare l'asse Roma-Bergamo. I giallorossi e l' Atalanta starebbero ragionando su uno scambio tra quattro giocatori: Luis Muriel e Mario Pas ...