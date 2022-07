Mercato Milan, contatti avviati tra la formazione rossonera e il Tottenham per Tanganga: i dettagli (Di sabato 16 luglio 2022) contatti avviati tra Milan e Tottenham per Tanganga: i dettagli Il Milan ha avviato i primi contatti con il Tottenham per Tanganga, difensore centrale che dovrebbe sostituire Alessio Romagnoli al centro della difesa giallorossa. Come riporta CalcioMercato.com, li inglesi hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto: novità sulle cifre sono attese già a partire dalla prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022)traper: iIlha avviato i primicon ilper, difensore centrale che dovrebbe sostituire Alessio Romagnoli al centro della difesa giallorossa. Come riporta Calcio.com, li inglesi hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto: novità sulle cifre sono attese già a partire dalla prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

