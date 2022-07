Melory Blasi si scaglia contro gli haters della sorella Ilary: “Basta stron**te, conosco Totti da 20 anni” (Di sabato 16 luglio 2022) Melory Blasi si scaglia contro gli haters della sorella Ilary: “Basta stron***e, conosco Totti da 20 anni” Continua il Totti Gate, il divorzio più discusso degli ultimi anni nel mondo del gossip. Se Ilary Blasi in questo momento si trova con i figli in Tanzania per tutelarli ad una sovraesposizione mediatica, qui in Italia ci pensa sua sorella a tenere a freno le brutte parole. Lo sappiamo: il pubblico si spacca sempre in due. Da una parte i supporters e dall’altra gli haters. E, manco a dirlo, sono loro a fare più rumore. La sorella, che ha cercato in questi giorni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022)sigli: “stron***e,da 20” Continua ilGate, il divorzio più discusso degli ultiminel mondo del gossip. Sein questo momento si trova con i figli in Tanzania per tutelarli ad una sovraesposizione mediatica, qui in Italia ci pensa suaa tenere a freno le brutte parole. Lo sappiamo: il pubblico si spacca sempre in due. Da una parte i supporters e dall’altra gli. E, manco a dirlo, sono loro a fare più rumore. La, che ha cercato in questi giorni di ...

Pubblicità

Monica__2008 : RT @Gilmerdo: So che non vorreste crederci ma vi assicuro che la sorella di Ilary Blasi si chiama Melory. - Jpolemica666 : RT @Gilmerdo: So che non vorreste crederci ma vi assicuro che la sorella di Ilary Blasi si chiama Melory. - CronacaSocial : La sorella minore di Ilary ha risposto piccata ai commenti offensivi sulla sorella. ???? - tatonissimo : RT @Gilmerdo: So che non vorreste crederci ma vi assicuro che la sorella di Ilary Blasi si chiama Melory. - Gilmerdo : So che non vorreste crederci ma vi assicuro che la sorella di Ilary Blasi si chiama Melory. -