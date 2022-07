Mediaset: Napoli, resta viva la pista Kim Min-Jae, Diallo l'alternativa (Di sabato 16 luglio 2022) Riporta Sport Mediaset che salutato Kalidou Koulibaly, passato ufficialmente al Chelsea, il Napoli può concentrarsi sul mercato in entrata, dove ora i tifosi si attendono qualche colpo importante. Innanzitutto c'è da pensare al sostituto del senegalese: nonostante la secca accelerata del Rennes resta la viva la pista che porta a Kim Min-jae del Fenerbahce, con gli azzurri che avrebbero pareggiato l'offerta del club francese da 2,5 milioni di euro a stagione d'ingaggio per il centrale coreano. L'alternativa è Abdou Diallo del Psg, che al fianco di Koulibaly ha portato il Senegal al trionfo in Coppa d'Africa a inizio anno. Il Rennes resta in vantaggio su Kim, forte di un accordo già trovato con il giocatore e della sua volontà di ritrovare il tecnico ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Riporta Sportche salutato Kalidou Koulibaly, passato ufficialmente al Chelsea, ilpuò concentrarsi sul mercato in entrata, dove ora i tifosi si attendono qualche colpo importante. Innanzitutto c'è da pensare al sostituto del senegalese: nonostante la secca accelerata del Renneslalache porta a Kim Min-jae del Fenerbahce, con gli azzurri che avrebbero pareggiato l'offerta del club francese da 2,5 milioni di euro a stagione d'ingaggio per il centrale coreano. L'è Abdoudel Psg, che al fianco di Koulibaly ha portato il Senegal al trionfo in Coppa d'Africa a inizio anno. Il Rennesin vantaggio su Kim, forte di un accordo già trovato con il giocatore e della sua volontà di ritrovare il tecnico ...

