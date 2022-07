Matteo Renzi: «Lavoro giorno e notte per un governo Draghi Bis. M5s, basta ricatti» (Di sabato 16 luglio 2022) Matteo Renzi lavora giorno e notte per un governo Draghi Bis. Il leader di Italia viva lo dice in un’intervista rilasciata al Messaggero. Nella quale ricorda che «abbiamo mesi di grande tensione davanti a noi. Guerra in Ucraina, crisi energetica, tensioni migratorie legate alla carestia, inflazione ormai vicina alla doppia cifra con conseguenze devastanti sul potere d’acquisto delle famiglie. Davanti a questo scenario l’uscita di scena di Draghi toglie all’Italia un paracadute decisivo». Secondo Renzi ci sono margini per ricomporre ma «la mossa adesso tocca al Premier. Aver restituito centralità a quella calamità naturale che risponde al nome di Movimento 5 Stelle è stato un errore politico compiuto da tanti a cominciare dal Pd». Mentre i grillini ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022)lavoraper unBis. Il leader di Italia viva lo dice in un’intervista rilasciata al Messaggero. Nella quale ricorda che «abbiamo mesi di grande tensione davanti a noi. Guerra in Ucraina, crisi energetica, tensioni migratorie legate alla carestia, inflazione ormai vicina alla doppia cifra con conseguenze devastanti sul potere d’acquisto delle famiglie. Davanti a questo scenario l’uscita di scena ditoglie all’Italia un paracadute decisivo». Secondoci sono margini per ricomporre ma «la mossa adesso tocca al Premier. Aver restituito centralità a quella calamità naturale che risponde al nome di Movimento 5 Stelle è stato un errore politico compiuto da tanti a cominciare dal Pd». Mentre i grillini ...

